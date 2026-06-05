Rallye des Drôles (dès 7 ans) du Port de la Cotinière chasse au trésor grandeur nature et animée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
Rallye des Drôles (dès 7 ans) du Port de la Cotinière chasse au trésor grandeur nature et animée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Rallye des Drôles (dès 7 ans) du Port de la Cotinière chasse au trésor grandeur nature et animée
La Cotinière Face au bar/restaurant La Gaïté Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement le Port de la Cotinière à travers une chasse au trésor grandeur nature et animée par un Maître du Jeu.
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La Cotinière Face au bar/restaurant La Gaïté Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr
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English : Rallye des Drôles (ages 7 and up) at the Port de la Cotinière: life-size treasure hunt with animation
Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover the Port de la Cotinière through a life-size treasure hunt led by a Game Master.
L’événement Rallye des Drôles (dès 7 ans) du Port de la Cotinière chasse au trésor grandeur nature et animée Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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