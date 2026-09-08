Informations pratiques

Troyes

GIORDA

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 21:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Sur scène comme dans le public, OSEZ vivre une expérience extraordinaire !

Laissez moi vous emmener dans mon univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement.



HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.

Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule vos certitudes.



Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.

Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique.

Prêts à rêver ?



Je vous attends.



Giorda



Parce que c’est vous, Cher Public, qui en parlez le mieux

Un fabuleux moment, absolument splendide. Tout est génial

Troublante, épatante et généreuse. C’est à voir… C’est à vivre… C’est Giorda !

Giorda casse le classique de l’hypnose



Écrit et mis en scène par Giorda et Léo Brière .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement GIORDA Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne