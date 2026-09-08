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AGENDA · Troyes

GIORDA Troyes

jeudi 10 décembre 2026 · Troyes

GIORDA Troyes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Troyes

GIORDA

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 21:00:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

Sur scène comme dans le public, OSEZ vivre une expérience extraordinaire !
Laissez moi vous emmener dans mon univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement.

HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.
Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule vos certitudes.

Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.
Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique.
Prêts à rêver ?

Je vous attends.

Giorda

Parce que c’est vous, Cher Public, qui en parlez le mieux
Un fabuleux moment, absolument splendide. Tout est génial
Troublante, épatante et généreuse. C’est à voir… C’est à vivre… C’est Giorda !
Giorda casse le classique de l’hypnose

Écrit et mis en scène par Giorda et Léo Brière   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement GIORDA Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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