Obernai

Girl’s Night à l’O Espace aquatique

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du bien-être, de la détente et du partage entre femmes avec Katia Alchimiste des Sens et Clara Essencia Inscription et règlement en ligne.

Après le succès de la première édition, l’O organise la 2è Girl’s Night !

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du bien-être, de la détente et du partage entre femmes avec

Accès à l’espace bien-être Bar à gommages corps Ambiance musicale Collation salée & sucrée.

Avec Katia Alchimiste des Sens et Clara Essencia. Deux belles présences qui viendront enrichir cette soirée dédiée au lâcher-prise et au bien-être !

Tarifs 25 € pour les non abonnées 20 € pour les abonnées

Inscription et règlement en ligne https://lo-obernai.fr/module-inscriptions/reserver/?periode=291319 .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

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English :

Are you ready to enjoy an evening of wellness, relaxation, and fellowship among women with Katia, the Alchemist of the Senses, and Clara, Essencia? Register and pay online.

L’événement Girl’s Night à l’O Espace aquatique Obernai a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme d’Obernai