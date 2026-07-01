Gisèle Halimi, une farouche liberté, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Gisèle Halimi, une farouche liberté Mardi 19 janvier 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:00:00+01:00 – 2027-01-19T21:35:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:00:00+01:00 – 2027-01-19T21:35:00+01:00

« On ne naît pas féministe. On le devient. » C’est avec ces mots, inspirés de Simone de Beauvoir, que se clôt le livre d’entretiens entre Gisèle Halimi et la journaliste Annick Cojean, dont est tirée la pièce Gisèle Halimi, une farouche liberté. Cette phrase puissante se fait l’écho de la vie de cette avocate militante passionnée. Tout en retraçant ses combats et en faisant entendre sa voix, la création, mise en scène avec finesse par Léna Paugam, rend un hommage vibrant et nécessaire à cette femme engagée. De son enfance en Tunisie à ses luttes politiques pour les droits des femmes et des immigrés, contre la torture, le racisme et le sexisme, se dessine le portrait d’une combattante infatigable et du chemin parcouru. Sur scène, deux comédiennes se complètent et incarnent ces femmes, dans un biopic intense et bouleversant.

Un moment fort qui touche au cœur et invite à faire vivre, à son tour, ce combat essentiel et la cause féminine.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/gisele-halimi-une-farouche-liberte/df3dcc4c-0be7-4bbc-a483-abb0d5860734/events/392419 »}]

70 ans de combats au service de la justice et des femmes

DR