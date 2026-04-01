Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf

Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf

Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Rochard

Ville : 79160 Béceleuf

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Béceleuf

Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires

Rochard Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :
2026-04-23

L’ équipe bénévole du gîte de Rochard, à Béceleuf, organise une journée portes ouvertes avec ses partenaires.   .

Rochard Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 23 55 19  ccds.rochard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires

L’événement Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Béceleuf (Deux-Sèvres)