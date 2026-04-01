Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf
Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf jeudi 23 avril 2026.
Béceleuf
Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires
Rochard Béceleuf Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
L’ équipe bénévole du gîte de Rochard, à Béceleuf, organise une journée portes ouvertes avec ses partenaires. .
Rochard Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 23 55 19 ccds.rochard@gmail.com
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L’événement Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Val de Gâtine