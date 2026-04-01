Béceleuf

Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires

Rochard Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

L’ équipe bénévole du gîte de Rochard, à Béceleuf, organise une journée portes ouvertes avec ses partenaires. .

Rochard Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 23 55 19 ccds.rochard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires

L’événement Gîte de Rochard ouvre ses portes avec ses partenaires Béceleuf a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Val de Gâtine