Glacière (fin XVII) au Prieuré Saint-Joseph, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine

Informations pratiques

Glacière (fin XVII) au Prieuré Saint-Joseph Dimanche 20 septembre, 10h00 Monastère Saint-Joseph Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite par les propriétaires du château de Brou-sur-Chantereine. Cette cavIté cylindrique faisait environ 20 mètres de profondeur et 10 mètres de diamètre. Ses parois étaient recouvertes d’étagères destinées à conserver des denrées périssables. Remplie de neige, elle était recouverte d’un monticule de terre permettant d’accentuer et de maintenir la fraicheur.

Monastère Saint-Joseph 1 avenue Victor-Thiebaut 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.facebook.com/villebrousurchantereine/ A 20 kilomètres à l’est de Paris, le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap). Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.

Visite libre

@Mairie de Brou-sur-Chantereine