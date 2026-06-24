Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau
Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau mercredi 24 juin 2026.
Plouguerneau
Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts
Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-09 2026-07-21
Destinée aux grands débutants, cette balade découverte d’ 1h30 vous permet de découvrir l’activité kayak et notre environnement tout en douceur et en sécurité. .
Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27
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English :
L’événement Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
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