Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau

Plouguerneau

Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts

Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-09 2026-07-21

Destinée aux grands débutants, cette balade découverte d’ 1h30 vous permet de découvrir l’activité kayak et notre environnement tout en douceur et en sécurité. .

Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27

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English :

L’événement Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak ilôts Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS