Glaz Padel Tournoi P500 Rue Claude Rousseau Dinard
mercredi 5 août 2026 · Rue Claude Rousseau · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Glaz Padel Tournoi P500
Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Glaz Padel organise son tournoi P500 Hommes.
Boostez votre classement le P500 qui bouscule les positions.
Rendez-vous le mercredi 5 août de 11h à 19h.
Réservation sur montournoipadel.fr .
Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 11 15
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English :
L’événement Glaz Padel Tournoi P500 Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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