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AGENDA · Dinard

Glaz Padel Tournoi P500 Rue Claude Rousseau Dinard

mercredi 5 août 2026 · Rue Claude Rousseau · Dinard

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Claude Rousseau
Adresse
Glaz Padel
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Glaz Padel Tournoi P500

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Glaz Padel organise son tournoi P500 Hommes.
Boostez votre classement le P500 qui bouscule les positions.

Rendez-vous le mercredi 5 août de 11h à 19h.

Réservation sur montournoipadel.fr   .

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 11 15 

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English :

L’événement Glaz Padel Tournoi P500 Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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