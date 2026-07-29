Glaz Padel Tournoi P500 Rue Claude Rousseau Dinard

Informations pratiques

Dinard

Glaz Padel Tournoi P500

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Glaz Padel organise son tournoi P500 Hommes.

Boostez votre classement le P500 qui bouscule les positions.

Rendez-vous le mercredi 5 août de 11h à 19h.

Réservation sur montournoipadel.fr .

Rue Claude Rousseau Glaz Padel Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 11 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Glaz Padel Tournoi P500 Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme