Gloire à nos aïeux route d’Evreux Clef Vallée d’Eure

Gloire à nos aïeux

route d’Evreux monument aux Morts de La Croix Saint Leufroy Clef Vallée d’Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Eclairage du monument aux Morts

Récit descriptif de sa construction .

route d’Evreux monument aux Morts de La Croix Saint Leufroy Clef Vallée d’Eure 27490 Eure Normandie +33 000000000 nancyhenry@orange.fr

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English : Gloire à nos aïeux

L’événement Gloire à nos aïeux Clef Vallée d’Eure a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure