Visite libre de l’église, église de Fontaine-Heudebourg commune nouvelle de CLEF Vallée d’Eure, CLEF Vallée d’Eure

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 église de Fontaine-Heudebourg commune nouvelle de CLEF Vallée d’Eure Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Eglise peu utilisée car mal située en bord de route dans un virage. Une des trois églises de la commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure. Menace de désacralisation.

église de Fontaine-Heudebourg commune nouvelle de CLEF Vallée d’Eure rue de Pacy CLEF Vallée d’Eure 27490 Eure Normandie 06 22 12 74 16 Eglise saint Pierre du XVIème siècle, remarquable par son inérieur donc tous les murs sont peints au pochoir parking face à l’église

Journées européennes du patrimoine 2026

Nancy HENRY