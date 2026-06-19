Gloria de Vivaldi Temple Rouillé

Gloire au soleil chantant de l’Italie avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres, dirigé par Anne Koppe, et la Chorale Mélusine, dirigée par Lucie Jamoneau-Grasset, qui se réunissent pour magnifier une œuvre majeure d’Antonio Vivaldi : son Gloria.

David Sénéquier, titulaire des grandes-orgues de St-Porchaire et St-Hilaire de Poitiers, tiendra l’orgue de Jean-Pascal Villard, comme accompagnateur et comme soliste, avec le concerto en ré mineur de Bach d’après un concerto pour deux violons de Vivaldi. Lucie Jamoneau, Lucile Desrats et Hana Kozlová seront les solistes vocales de ce riche concert où le Gloria de Vivaldi sera précédé d’œuvres de Bellinzani (Verset pour orgue), Lotti (Messe brève), Scarlatti (Ad te clamamus), Rameau (Laboravi) et Charpentier (Kyrie de la Messe de Minuit).

Un organiste, deux chœurs, trois solistes : c’est la semaine des quatre dimanches à Rouillé !

Vivaldi : Créer ce qui vous chante la vie !