Glos

Glos en musique

3 Rue de la Gare Glos Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin, à partir de 18h, c’est Glos en Musique !

Le 20 juin, à partir de 18h, c’est Glos en Musique !

Apportez votre pique-nique, buvette sur place.

3 lieux salle de l’union de Glos, Jardin du presbytère et église Saint-Sylvain

glosnotrevillage@gmail.com .

3 Rue de la Gare Glos 14100 Calvados Normandie glosnotrevillage@gmail.com

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English : Glos en musique

On 20 June, from 6pm, it’s Glos en Musique!

L’événement Glos en musique Glos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme