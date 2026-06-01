Glos en musique Glos
Glos en musique Glos samedi 20 juin 2026.
Glos
Glos en musique
3 Rue de la Gare Glos Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin, à partir de 18h, c’est Glos en Musique !
Le 20 juin, à partir de 18h, c’est Glos en Musique !
Apportez votre pique-nique, buvette sur place.
3 lieux salle de l’union de Glos, Jardin du presbytère et église Saint-Sylvain
glosnotrevillage@gmail.com .
3 Rue de la Gare Glos 14100 Calvados Normandie glosnotrevillage@gmail.com
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English : Glos en musique
On 20 June, from 6pm, it’s Glos en Musique!
L’événement Glos en musique Glos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme