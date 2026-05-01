Glossy Cabaret SEMEAC Séméac

Séméac

Glossy Cabaret

SEMEAC 48 rue du 8 mai Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Bienvenue au pied de la chaîne des Pyrénées dans cet hôtel atypique avec son petit parc faune et flore, son restaurant traditionnel, son bar à vin, ses salons aux belles tenues architecturales, ses chambres éco conçues pour votre bien-être…

Un hôtel écolo durable économique et traditionnel dans un esprit familial où la convivialité est la règle !

> Repas-spectacle pour la Fête des Mères

Le cabaret Seventh Sky, créé en 2019, propose des spectacles hauts en couleur, en chant et en danse une succession de tableaux avec près de 80 costumes différents.

Une équipe soudée de 8 artistes sur scène, chanteurs, danseurs vous entraîneront dans un univers feutré de strass, de plumes et de paillettes.

Redécouvrez la féerie des plus grands cabarets parisiens.

Les plus grands artistes de la chanson française sont au rendez-vous pour un show détonnant, sans oublier le célèbre French Cancan !

Sur réservation

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SEMEAC 48 rue du 8 mai Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 22 30

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English :

Welcome to this atypical hotel at the foot of the Pyrenees, with its small wildlife park, traditional restaurant, wine bar, architecturally elegant lounges and eco-designed rooms for your well-being…

An eco-sustainable, economical and traditional hotel in a family atmosphere where conviviality is the rule!

> Mother’s Day dinner and show

The Seventh Sky cabaret, created in 2019, offers colorful shows, singing and dancing: a succession of tableaux with nearly 80 different costumes.

A close-knit team of 8 stage artists, singers and dancers will draw you into a felted universe of rhinestones, feathers and sequins.

Rediscover the enchantment of the greatest Parisian cabarets.

The greatest artists of French chanson are on hand for an explosive show, not forgetting the famous French Cancan!

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L’événement Glossy Cabaret Séméac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65