Gnomania Festival de jeux

1 Place Beaumarchais Affracourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Pour sa seconde édition, Gnomania revient encore plus fort avec de nouvelles tables de Wargame, du jeu de plateau type Zombicide, du jeu de société, du TCG ainsi que des jeux d’extérieurs pour les plus jeunes.

Des démonstrations, des initiations, des exclusivités, des surprises et des animations comme les désormais célèbres tournois de Blood Bowl et AOS Spearhead, l’open de peinture sur figurines pour tenter de remporter la Gnome Dagger, de la bonne bouffe, de la bonne humeur et une équipe de Gnome présente pour vous accompagner dans votre aventure dans nos contrées fantastiques.Tout public

0 .

1 Place Beaumarchais Affracourt 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 95 12 66 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its second edition, Gnomania is back with a vengeance, featuring new Wargame tables, Zombicide board games, board games, TCGs and outdoor games for youngsters.

Demonstrations, initiations, exclusives, surprises and events such as the now-famous Blood Bowl and AOS Spearhead tournaments, an open miniature painting competition for a chance to win the Gnome Dagger, good food, good fun and a Gnome team on hand to accompany you on your adventure into our fantasy lands.

L’événement Gnomania Festival de jeux Affracourt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT DU PAYS DU SAINTOIS