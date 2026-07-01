Gnomes d’automne, Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau, Saint-Martin-Longueau

Informations pratiques

Gnomes d’automne Samedi 3 octobre, 10h00, 11h15 Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau Oise

2 euros minimum et tous les bénéfices seront reversés à l’association Onco Oise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00

Venez fabriquer un gnome aux couleurs de l’automne avec du riz et des chaussettes ! Nous fournissons le matériel mais n’hésitez pas à apporter vos propres chaussettes rigolotes et accéssoires de décoration.

Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 94 27 http://www.mediasml.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100069100399438 [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 29 94 27 »}, {« type »: « email », « value »: « mediastmartin60@gmail.com »}] La médiathèque municipale de Saint Martin Longueau est un espace convivial dans lequel vous pouvez vous retrouver pour lire, jouer et discuter.

Biblis en folie 2026

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