Go Japan ! Grossouvre

Go Japan !

2 Route de Vereaux Grossouvre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Pour accompagner l’exposition Robots de fer plongez dans la grande odyssée des super-héros japonais !, l’Espace Métal de Grossouvre se pare à nouveau de ses habits de lumières pour devenir le temple du pays du soleil levant !

Cette seconde édition de Go Japan ! prendra des airs de véritable matsuri grâce à la collaboration de l’association Kitsune, spécialisée dans la diffusion de la culture japonaise. Au programme un marché dédié à la pop culture du Japon, des démonstrations d’arts traditionnels japonais, des ateliers et des déambulations de cosplayers ! L’évènement se déroulera à l’intérieur du musée Espace Métal, où chaque espace d’exposition sera mis aux couleurs du Japon. .

2 Route de Vereaux Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 06 38 contact@halledegrossouvre.com

English :

espace Métal is transformed into a temple to the land of the rising sun!

