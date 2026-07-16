Gob Gobé – de Florence Férin – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été, Val de Chézine – Pont Jules César, Nantes

Informations pratiques

Gob Gobé – de Florence Férin – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Mercredi 5 août, 16h00 Val de Chézine – Pont Jules César Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00

Fin : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00

Contes – pour enfants à partir de 4 ans

Autrefois, les hommes mangeaient le ciel et les nuages, et cela les comblait. C’était doux, nourrissant. Puis le ciel s’est éloigné… Alors, sur la Terre, on s’est mis à tout goûter : le renard veut croquer la poule, le sage se barbouille de beurre, la Mé Berruette gave Jeannot pour mieux le manger et la gloutonne Tata Gugube gobe tout sur son passage.

Des contes savoureux à dévorer le temps d’un grand rire, à déguster le temps d’un festin.

Florence Férin : conte

Durée : 50 min.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !

En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Val de Chézine – Pont Jules César Parc de Procé – Bd des Anglais, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026

Florence Ferin © Aurore Lalande