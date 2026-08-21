Informations pratiques

Bouée

God save the Tuche Cinéma en plein air

8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:45:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La municipalité vous propose une séance gratuite de cinéma en plein air, à partir de 20h45 dans le jardin de la bibliothèque.

Des chaises et des tables sont prévues mais il est possible d’apporter chaises longues et couvertures. Une boisson est offerte si l’on vient pique-niquer sur le site dès 19 h. En cas de pluie ou de vent, le film sera projeté dans la salle polyvalente. .

8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 12 18 accueil@bouee.fr

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English :

L’événement God save the Tuche Cinéma en plein air Bouée a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon