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AGENDA · Bouée

Journée des associations Bouée

samedi 5 septembre 2026 · Bouée

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Route de la Boutonnais
Ville
44260 Bouée
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Bouée

Journée des associations

Route de la Boutonnais Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez à la rencontre des associations de Bouée à partir de 9h et jusqu’à 12h à la salle polyvalente

– Conseil de développement
– Bouée Tennis de Table
– Bibliothèque
– Bouée Travaux Manuels
– L’îlot Sport
– Palet Club Bouésien
– Les Amis de la Chapelle Rohars
– Comité des Fêtes
– La Société de Chasse de Bouée
– Capoeira
– Elite Parker Dance   .

Route de la Boutonnais Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 12 18  accueil@bouee.fr

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English :

L’événement Journée des associations Bouée a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon

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