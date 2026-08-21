Informations pratiques

Bouée

Journée des associations

Route de la Boutonnais Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la rencontre des associations de Bouée à partir de 9h et jusqu’à 12h à la salle polyvalente

– Conseil de développement

– Bouée Tennis de Table

– Bibliothèque

– Bouée Travaux Manuels

– L’îlot Sport

– Palet Club Bouésien

– Les Amis de la Chapelle Rohars

– Comité des Fêtes

– La Société de Chasse de Bouée

– Capoeira

– Elite Parker Dance .

Route de la Boutonnais Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 12 18 accueil@bouee.fr

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English :

L’événement Journée des associations Bouée a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon