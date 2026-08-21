Journée des associations Bouée
samedi 5 septembre 2026 · Bouée
Informations pratiques
Bouée
Journée des associations
Route de la Boutonnais Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la rencontre des associations de Bouée à partir de 9h et jusqu’à 12h à la salle polyvalente
– Conseil de développement
– Bouée Tennis de Table
– Bibliothèque
– Bouée Travaux Manuels
– L’îlot Sport
– Palet Club Bouésien
– Les Amis de la Chapelle Rohars
– Comité des Fêtes
– La Société de Chasse de Bouée
– Capoeira
– Elite Parker Dance .
Route de la Boutonnais Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 12 18 accueil@bouee.fr
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English :
L’événement Journée des associations Bouée a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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