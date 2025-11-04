GOGO PENGUIN DAUDI MATSIKO – GOGO PENGUIN 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

GOGO PENGUIN DAUDI MATSIKO – GOGO PENGUIN 1ERE PARTIE Début : 2026-02-01 à 18:00. Tarif : – euros.

GoGo Penguin, le trio de Manchester qui mêle à sa manière les influences jazz, classiques et électroniques, revient avec un nouvel album percutant, Necessary Fictions. On y retrouve le pianiste Chris Illingworth, le bassiste Nick Blacka et le batteur Jon Scott, explorant en profondeur leur intériorité pour atteindre « ce que nous pensons être nos qualités essentielles et authentiques à cet instant précis ».Cette recherche les amène à certaines de leurs compositions les plus audacieuses à ce jour, intégrant à leur son des synthétiseurs modulaires, le Moog Grandmother et une basse électrique. Ils oscillent ainsi avec brio entre une instrumentation acoustique et de l’electronica boostée par la batterie. Sincère et percutant, Necessary Fictions fait entendre le groupe à son meilleur niveau.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17