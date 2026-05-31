Golden Coast Festival, Dijon, Rue

Golden Coast Festival 28 – 30 août Dijon Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Dijon Rue Rue 80120 Somme Hauts-de-France

Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et de la santé, et comment les prévenir.