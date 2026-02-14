[Golf] Initiations gratuites Golf de Dieppe Normandie Dieppe
[Golf] Initiations gratuites Golf de Dieppe Normandie Dieppe samedi 4 avril 2026.
[Golf] Initiations gratuites
Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25
Envie de tester une activité originale en plein air ?
Venez découvrir le golf gratuitement au Golf de Dieppe, dans un cadre naturel exceptionnel, grâce à l’opération Tous au Golf ! Que vous soyez en famille ou entre amis, c’est l’occasion parfaite de vous initier à ce sport élégant, sans pression et dans la bonne humeur.
Encadrement professionnel assuré
Nos pros Marc-Antoine et Lucas vous accompagnent avec pédagogie et enthousiasme. Le matériel est fourni, il ne vous reste qu’à venir avec votre curiosité et votre envie de vous amuser !
Avec Lucas
• Samedis 4, 11, 18 et 25 avril → de 14h à 15h30
Avec Marc-Antoine
• Samedis 4 et 11 avril → de 11h30 à 13h
Réservez vite votre créneau.
Les places sont limitées, ne manquez pas cette belle opportunité de vous évader et de découvrir une nouvelle passion ! .
Golf de Dieppe Normandie / 51 Route de Pourville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 05 contact@dieppe.golf
