Goodbye Persil Compagnie L’Arbre à Vache Montilliers

Cour de La Mairie Montilliers Maine-et-Loire

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Saison culturelle ITINERANCES

Deux individus de sexe masculin repérés au volant d’une Twingo aux abords du jardin public de la ville. Le conducteur, petit, chemise blanche, cravate noire, cheveux noirs, reflets gris. Le passager environ 1m90, cheveux longs noirs, barbe longue de la même couleur, pantalon blanc, chemise à carreaux. Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur objectif.

Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie !

De et avec Louis Grison et Nicolas Perruchon

Sur une idée de Louis Grison, Macha Leon et Antoine Boulin Direction d’acteur, sketchs, scénographie, construction décors et bidouilles techniques Antoine Boulin Conseils techniques et effets spéciaux Paul Cavadore

Accessoiriste Mathilde Saubole Yeux extérieurs et aide à l’écriture Marie-Magdeleine, Julien Marot et Macha Léon Cascades burlesques Élise Ouvrier-Buffet Regard extérieur jeu et personnages Christian Tétard.

Spectacle créé avec le soutien d’HAMEKA Fabrique des arts de la rue Communauté d’Agglomération Pays Basque, de l’Association Alarue Festival Les Zaccros d’ma Rue, du Théâtre le Liburnia Festival Fest’arts, du Réseau La Déferlante, de l’Association Musicalarue, de l’Association Spirale et du dispositif Créa’fonds. Coproduit par l’IDDAC.

Réservations conseillées

– par téléphone 02 41 65 13 58

– par mail billetterie@jardindeverre.fr

– en ligne www.jardindeverre.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Cour de La Mairie Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

