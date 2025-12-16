Goodbye Persil

Cour de la Mairie Montilliers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 21:10:00

Date(s) :

2026-07-03

Deux individus de sexe masculin repérés au volant d’une Twingo aux abords du jardin public de la ville. Le conducteur, petit, chemise blanche, cravate noire, cheveux noirs, reflets gris. Le passager environ 1m90, cheveux longs noirs, barbe longue de la même couleur, pantalon blanc, chemise à carreaux. Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur objectif.

Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie ! .

Cour de la Mairie Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contactagglo@choletagglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Goodbye Persil Montilliers a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Choletais