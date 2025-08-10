Gouel an Eost Rue de Prat Coulm Plougoulm

Plougoulm

Gouel an Eost

Rue de Prat Coulm Plein air, site de Prat Coulm Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Gouel an Eost (Fête de la Moisson en breton, Eost signifie également Août) célèbre la moisson (artisans, agriculteurs, producteurs), la culture bretonne et celtique ainsi que diverses manifestations ayant trait à la Bretagne. C’est une fête qui montre la ruralité léonarde des siècles passés, le travail, ses peines, mais aussi ses joies, ses danses, ses chants sans oublier les moments de convivialité, de partages et de solidarité car il fallait s’entraider devant des tâches difficiles.

9h30 Messe en breton à l’église de Plougoulm animée par la Chorale Si on chantait de St Pol

11h30 Défilé avec 400 participants, départ Place du Bourg vers le site de la Chapelle de Prat Coulm (lieu des festivités) les bagadoù, les cercles celtiques, les moissonneurs, les enfants et adultes en costumes d’époque, les vieux tracteurs et chevaux, les chorales et groupes de musique, les Confréries de l’Oignon et de l’Artichaut

13h30 Fête traditionnelle battage à l’ancienne, prestations des bagadoù, cercles celtiques, chorales et groupes de musique sur 3 scènes (grande et petite scène, chapelle), fest deiz, métiers anciens, lavandières, marché des artisans, jeux en bois, mini ferme…

18h30 Triomphe des sonneurs

20h Concerts.

Les groupes qui se produiront lors de cette édition

-Journée Bagad Sonerien Lann-Bihoué, Bagad de Pommerit-le-Vicomte, Pipe-Band de Lorient, Bleuniadur de St Pol, cercle celtique Koroll Digoroll de Guimaëc

– Soirée/concerts Black Cat Band, les Barons de Comptoirs, David Pasquet Trio

– A la Chapelle l’après-midi Chorale Si on chantait, Mara Morun, Beltany

– Fest-deiz Brujun, Laridenn, Giz

Restauration traditionnelle le midi et le soir sur le site de la Chapelle de Prat Coulm. .

Rue de Prat Coulm Plein air, site de Prat Coulm Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 67 88 67 69

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English :

L’événement Gouel an Eost Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX