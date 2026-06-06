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Yoga en marche Anse du Guillec RV Parking d’Enez Glas Plougoulm

Yoga en marche Anse du Guillec RV Parking d’Enez Glas Plougoulm mardi 4 août 2026.

Lieu : RV Parking d’Enez Glas

Adresse : Lieu-dit Guillec

Ville : 29250 Plougoulm

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Plougoulm

Yoga en marche Anse du Guillec

RV Parking d’Enez Glas Lieu-dit Guillec Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

LA MARCHE CONSCIENTE, issue du Kundalini Yoga, se pratique en extérieur. Sans connaissance particulière en yoga, elle s’adapte à tous, sédentaire ou sportif, à partir de 14 ans. Il suffit de pouvoir marcher 1 heure, sans bâton ni sac à dos. 10 marches différentes le long de la côte cet été.   .

RV Parking d’Enez Glas Lieu-dit Guillec Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28 

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English :

L’événement Yoga en marche Anse du Guillec Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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