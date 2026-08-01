Gouel Lok Mazé 2026 Messe en breton et repas traditionnel Le Drennec
dimanche 23 août 2026 · Le Drennec
Informations pratiques
Le Drennec
Gouel Lok Mazé 2026 Messe en breton et repas traditionnel
Le Drennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La Chapelle de Lok Mazé vous invite à la Gouel le dimanche 23 août 2026. La journée débutera à 10h30 par une messe en breton, suivie à 11h30 d’un repas traditionnel de kig ha farz à emporter.
Dimanche 23 août 2026
Chapelle de Lok Mazé Le Drennec
⛪ 10h30 Messe en breton
11h30 Kig ha farz à emporter (sur inscription)
Inscriptions
Rosalie 02 98 40 43 99
Marie-Christine 06 35 21 92 94
François 02 98 40 87 96
Une belle occasion de se retrouver autour des traditions bretonnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Le Drennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 43 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gouel Lok Mazé 2026 Messe en breton et repas traditionnel Le Drennec a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DES ABERS