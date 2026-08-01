Informations pratiques

Le Drennec

Gouel Lok Mazé 2026 Messe en breton et repas traditionnel

Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La Chapelle de Lok Mazé vous invite à la Gouel le dimanche 23 août 2026. La journée débutera à 10h30 par une messe en breton, suivie à 11h30 d’un repas traditionnel de kig ha farz à emporter.

Dimanche 23 août 2026

Chapelle de Lok Mazé Le Drennec

⛪ 10h30 Messe en breton

11h30 Kig ha farz à emporter (sur inscription)

Inscriptions

Rosalie 02 98 40 43 99

Marie-Christine 06 35 21 92 94

François 02 98 40 87 96

Une belle occasion de se retrouver autour des traditions bretonnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Le Drennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 43 99

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English :

L’événement Gouel Lok Mazé 2026 Messe en breton et repas traditionnel Le Drennec a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DES ABERS