Gouffre géant de Cabrespine : visite classique audioguidée, Gouffre Géant de Cabrespine, Cabrespine

Informations pratiques

Gouffre géant de Cabrespine : visite classique audioguidée 19 et 20 septembre Gouffre Géant de Cabrespine Aude

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Gouffre géant de Cabrespine et de son incroyable monde souterrain. Grâce à l’audioguide, explorez librement ce site naturel d’exception, admirez ses concrétions remarquables et découvrez l’impressionnante salle du Gouffre, véritable cathédrale minérale aux dimensions hors normes.

La visite est proposée toute la journée, avec ou sans réservation.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants de 5 à 12 ans bénéficient de la gratuité. Le tarif adulte est de 15,60€, ou 14€ en tarif préférentiel. Pour les jeunes de 13 à 17 ans, le tarif est de 14€, ou 12,60€ en tarif préférentiel.

Les tarifs préférentiels s’appliquent aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux personnes en situation de handicap auditif, visuel, intellectuel ou psychique, aux partenaires et aux détenteurs de coupons de réduction.

Souvenir offert : chaque enfant de 5 à 12 ans participant à la visite recevra un Passeport des grottes à faire tamponner.

Gouffre Géant de Cabrespine La Cresto, 11160 Cabrespine Cabrespine 11160 Aude Occitanie 0468261420 http://www.gouffre-de-cabrespine.com Le gouffre de Cabrespine est une cavité aménagée ouverte au public. L’entrée artificielle de la cavité s’ouvre au-dessus du village de Cabrespine dans le département de l’Aude, à proximité du pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire. Le site n’est pas desservi par les transports en commun. Plusieurs parkings gratuits sur place

Partez à la découverte du Gouffre géant de Cabrespine et de son incroyable monde souterrain. Grâce à l’audioguide, explorez librement ce site naturel d’exception, admirez ses concrétions remarquables…

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