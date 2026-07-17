Goupil et Kosmao – Étienne Saglio Monstre(s), Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Goupil et Kosmao – Étienne Saglio Monstre(s) 17 et 18 novembre Colonnes Gironde

de 9€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:05:00+01:00

Fin : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T19:35:00+01:00

Tex Avery chez Houdini

Mesdames et Messieurs approchez ! Venez assister à l’incroyable spectacle de prestidigitation du grand magicien Kosmao et de son assistant, Goupil, renard autrefois empaillé. Émotions garanties avec ce numéro parfaitement rodé. Enfin… jusqu’à ce que l’animal ne décide de prendre les choses – ou plutôt les tours – en main. Son imagination sans limite et son caractère bien trempé mettront alors la patience du magicien à rude épreuve, non sans provoquer quiproquos et situations hilarantes. Figure incontestée de la magie nouvelle, Étienne Saglio tire les ficelles de ce cabaret rétro poilant, sans parole mais joué sur une bande-son digne des meilleurs films muets. Hilarant !

Spectacle visuel.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/goupil-et-kosmao.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Mesdames et Messieurs approchez ! Venez assister à l’incroyable spectacle de prestidigitation du grand magicien Kosmao et de son assistant, Goupil, renard autrefois empaillé.

Etienne Saglio