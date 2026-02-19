Goupile et Coyotte Road Trip Electric + VIV (1ère partie) La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Samedi 14 mars, 20h30 15€ ou 10€ réduit (-25 ans, chercheurs d’emploi, familles nombreuses).

Cabaret musical fantaisiste dans le cadre du festival Quand On Conte

Marion, chanteuse-comédienne à la voix caméléon et Manue, altiste et bidouilleuse sonore à l’arsenal des guitaristes (pédales d’effets, live looping…) forment un duo très complice : **Goupile et Coyotte**. Elles nous embarquent dans des atmosphères calmes, douces et mystérieuses parfois grinçantes, pétillantes, facétieuses, vivantes ! Nous croisons des personnages insolites, hauts en couleurs, plein d’humanité… ce spectacle est une ode à la fantaisie et à la singularité avec l’influence, en filigrane, des univers de Brigitte Fontaine et d’Arthur H.

La presse en parle : « _En route pour un voyage sacrément poétique entre rire et émotion_ » La Nouvelle République.

1ère partie découverte (30 min.) : **VIV** Duo voix / guitare avec Lélé et Antoine Compagnon qui écrivent et chantent ensemble à deux voix et une guitare. Un répertoire sensible et engagé qui nous emmène au cœur de leurs frissons et leurs colères.

Cabaret musical fantaisiste Durée 2h avec entracte. Dès 12 ans. Une programmation association QOC dans le cadre du 28éme [festival Quand On conte](http://quandonconte.free.fr) en accord avec Les Productions de Georges et compagnie de la Trace. Billetterie en ligne [vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ) ou sur place 1h avant (il reste des places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T22:30:00.000+01:00

https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 0622712581

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



