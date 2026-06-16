Gourette Highline Meeting Maison de gourette Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

Gourette Highline Meeting

Maison de gourette 1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-22

Prenez de la hauteur et venez frissonner avec nous !

Cet été, le ciel s’anime ! Du 19 au 25 juillet 2026, préparez-vous à vivre une expérience spectaculaire au cœur de Gourette.

Venez découvrir la highline, cette discipline hors du commun où des athlètes venus de tous horizons marchent sur un ruban de sangle de seulement 2,5 cm de large, suspendus à des dizaines de mètres au-dessus du vide.

Un spectacle à couper le souffle Observez la grâce, la concentration extrême et le courage des highliners évoluant entre ciel et terre. Un véritable ballet aérien où le temps semble s’arrêter.

Une ambiance unique Plus qu’une démonstration sportive, c’est un festival de partage, de musique et de bonne humeur dans un cadre naturel exceptionnel.

Que vous soyez passionnés de sensations fortes, amateurs de photographie ou simplement curieux de voir le vide apprivoisé, rendez- vous à Gourette .

Maison de gourette 1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Gourette Highline Meeting

L’événement Gourette Highline Meeting Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées