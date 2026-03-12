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GOURMAND’USINES Balaruc-les-Bains

GOURMAND’USINES Balaruc-les-Bains lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 34540 Balaruc-les-Bains

Département : Hérault

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Tarif :

Balaruc-les-Bains

GOURMAND’USINES

Rue des Écoles Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Retrouvez food-trucks et producteurs locaux pour trois rendez-vous gourmands
Restauration et boissons sur place, le tout dans une ambiance musicale festive pour se retrouver en famille ou entre amis et profiter des douces soirées d’été.   .

Rue des Écoles Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 81 07 58 23 

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English :

L’événement GOURMAND’USINES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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