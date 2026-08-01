Informations pratiques

Campan

Goûter à la ferme

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Du 29 juillet au 26 août, la ferme Les Confitures de Solange vous accueille pour ses goûters à la ferme, à Campan. Crêpes à la confiture ou pâtisseries aux fruits du jardin, de 15h à 19h. Généralement le mercredi, parfois d’autres jours selon la météo.

Du 29 juillet au 26 août 2026, de 15h à 19h

Généralement le mercredi, mais parfois d’autres jours selon la météo suivez la ferme sur les réseaux pour connaître les dates .

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83

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English :

From July 29 to August 26, Les Confitures de Solange farm invites you to enjoy afternoon snacks at the farm in Campan. Crêpes with jam or pastries made with fruit from the garden, from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. Usually on Wednesdays, sometimes on other days depending on the weather.

L’événement Goûter à la ferme Campan a été mis à jour le 2026-07-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65