Goûter au jardin, Place des Pyrénées, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Goûter au jardin Vendredi 24 juillet, 14h00 Place des Pyrénées Seine-Maritime

Familles. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Place des Pyrénées Place des Pyrénées, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]

Jeux extérieurs autour du jardin partagé et goûter participatif. L’espace d’un été