Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes
Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes jeudi 25 juin 2026.
Goûter-Concert au pôle Asseray Jeudi 25 juin, 16h00 Pôle Daniel Asseray Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00
Jeudi 25 juin dès 16h, laissez-vous porter par un moment poétique et musical.
Comme à son habitude, la programmation restera mystère, pour une invitation à la découverte et à la surprise.
Un événement où l’art et les saveurs se rencontrent, à prix libre.
RDV dès 16h.
Pôle Daniel Asseray 8 Rue Henri Matisse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lamaderv@gmail.com »}]
L’association « Un Lama aux Dervallières » pose ses valises au Pôle Daniel Asseray pour un goûter offert, accompagné d’un concert mystère. concert musique
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