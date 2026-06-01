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Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes

Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Pôle Daniel Asseray

Adresse : 8 Rue Henri Matisse, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Prix libre

Goûter-Concert au pôle Asseray Jeudi 25 juin, 16h00 Pôle Daniel Asseray Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Jeudi 25 juin dès 16h, laissez-vous porter par un moment poétique et musical.
Comme à son habitude, la programmation restera mystère, pour une invitation à la découverte et à la surprise.
Un événement où l’art et les saveurs se rencontrent, à prix libre.
RDV dès 16h.

Pôle Daniel Asseray 8 Rue Henri Matisse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lamaderv@gmail.com »}]
L’association « Un Lama aux Dervallières » pose ses valises au Pôle Daniel Asseray pour un goûter offert, accompagné d’un concert mystère. concert musique

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