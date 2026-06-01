Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes

Goûter-Concert au pôle Asseray Jeudi 25 juin, 16h00 Pôle Daniel Asseray Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Jeudi 25 juin dès 16h, laissez-vous porter par un moment poétique et musical.

Comme à son habitude, la programmation restera mystère, pour une invitation à la découverte et à la surprise.

Un événement où l’art et les saveurs se rencontrent, à prix libre.

RDV dès 16h.

Pôle Daniel Asseray 8 Rue Henri Matisse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lamaderv@gmail.com »}]

L’association « Un Lama aux Dervallières » pose ses valises au Pôle Daniel Asseray pour un goûter offert, accompagné d’un concert mystère. concert musique