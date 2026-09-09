Informations pratiques

Sélestat

Goûter d’anniversaire de la mention du 21 décembre 1521

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-21 15:21:00

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-21

Avec la complicité de la Confrérie du sapin et de la Maison du Pain, tout le public partagera le sapin brioché

La Confrérie du Sapin et la Maison du Pain d’Alsace invitent le public à partager un sapin brioché sur la place Kubler.

Un jour de fête où seront soufflées les bougies à l’occasion des 20 ans de la Confrérie du Sapin et des 25 ans de la Maison du Pain d’Alsace. 0 .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

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English :

With the help of the Confrérie du sapin and the Maison du Pain, the public will share a brioche fir tree

L’événement Goûter d’anniversaire de la mention du 21 décembre 1521 Sélestat a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme