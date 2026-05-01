Goûter de l’histoire les maisons closes en France et en Touraine Ballan-Miré
Goûter de l’histoire les maisons closes en France et en Touraine Ballan-Miré dimanche 17 mai 2026.
Ballan-Miré
Goûter de l’histoire les maisons closes en France et en Touraine
34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Conférence et goûter dans la convivialité !
NOUVEAUTÉ !
Nous vous proposons, en collaboration avec l’association Patrimoine Vivant Cher et Loire, des Goûters de l’histoire ! Un moment convivial autour d’un goûter à l’occasion d’une conférence sur une thématique historique.
Cette première date portera sur l’histoire des maisons de tolérance des romains jusqu’à nos jours, leur fonctionnement, les maisons parisiennes et tourangelles ! .
34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Conference and snack in a convivial atmosphere!
L’événement Goûter de l’histoire les maisons closes en France et en Touraine Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT 37