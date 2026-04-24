Goûter fromager, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
Goûter fromager, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 29 juillet 2026.
Goûter fromager Mercredi 29 juillet, 15h00 Maison du Paysage Orne
Gratuit. En libre accès de 15 à 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ?
Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP.
Accompagnés de bons pains et de poirés locaux, venez découvrir les saveurs et le savoir-faire fromager de notre région.
De 15h à 17h
Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
Besoin d’une pause réconfortante sur le sentier du Granite ? Les mercredis de l’été, faites halte à la Maison du Paysage pour une dégustation de fromages AOP. goûter fromage
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