Goûter gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte
Goûter gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte vendredi 10 juillet 2026.
Maisonsgoutte
Goûter gourmand des Confitures du Climont
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Profitez d’un moment gourmand visite du musée et de l’atelier de fabrication, dégustation de confitures, puis goûter convivial à 15h30 avec brioche, confitures artisanales, boisson chaude et sirops naturels. .
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com
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English :
L’événement Goûter gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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