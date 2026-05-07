Maisonsgoutte

Goûter gourmand des Confitures du Climont

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Profitez d’un moment gourmand visite du musée et de l’atelier de fabrication, dégustation de confitures, puis goûter convivial à 15h30 avec brioche, confitures artisanales, boisson chaude et sirops naturels. .

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Goûter gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé