Maisonsgoutte

Marche du temps profond

23 rue Engelsbach Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-30

Une balade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km dans le cadre exceptionnel qu’offrent les paysages entre Maisonsgoutte et Breitenbach.

Une Marche du Temps Profond, ce sont 4,6 km de promenade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre et revivre, pas après pas, chaque événement significatif dans l’émergence et l’évolution de la vie sur Terre. Une expérience ludique, sensorielle, instructive et poétique, pour se reconnecter à notre planète, au temps long, à nos ancêtres et à l’ensemble du Vivant. C’est une invitation à voir le monde différemment. .

23 rue Engelsbach Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 40 62 50 86 julien@lenouveauprintemps.fr

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English :

L’événement Marche du temps profond Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé