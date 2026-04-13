Maisonsgoutte

Bluemafecht fête des fleurs

grand Rue Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Retour de la traditionnelle fête des fleurs de Maisonsgoutte. Evénement sur une journée, avec au programme divers jeux et animations pour petits et grands. Déjeuner sur réservation le midi et tartes flambées sur place ou à emporter en soirée dès 17h30.

Repas du midi (jambon-frites-salade-dessert et café). .

grand Rue Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 49 85 50

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English :

L’événement Bluemafecht fête des fleurs Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé