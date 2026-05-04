Maisonsgoutte

Visite gourmande des Confitures du Climont

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Profitez d’une expérience authentique et gratuite au cœur de la fabrication artisanale ! Découvrez le seul Musée de la Confiture de France en visite libre, assistez à une visite commentée de l’atelier de production et terminez par une dégustation savoureuse de confitures et sirops traditionnels. 0 .

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com

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English :

L’événement Visite gourmande des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé