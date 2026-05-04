Visite gourmande des Confitures du Climont Maisonsgoutte
Visite gourmande des Confitures du Climont Maisonsgoutte mercredi 1 juillet 2026.
Maisonsgoutte
Visite gourmande des Confitures du Climont
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Profitez d’une expérience authentique et gratuite au cœur de la fabrication artisanale ! Découvrez le seul Musée de la Confiture de France en visite libre, assistez à une visite commentée de l’atelier de production et terminez par une dégustation savoureuse de confitures et sirops traditionnels. 0 .
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com
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English :
L’événement Visite gourmande des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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