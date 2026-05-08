Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte
Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte jeudi 9 juillet 2026.
Maisonsgoutte
Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Savourez un petit-déjeuner artisanal aux Confitures du Climont pain, confitures maison, sirops naturels et boisson chaude vous attendent, avec option fromages et yaourts. .
2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com
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English :
L’événement Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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