Maisonsgoutte

Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Savourez un petit-déjeuner artisanal aux Confitures du Climont pain, confitures maison, sirops naturels et boisson chaude vous attendent, avec option fromages et yaourts. .

2 rue des Petites Fourmis Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 72 01 contact@confituresduclimont.com

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English :

L’événement Petit-déjeuner gourmand des Confitures du Climont Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé