Maisonsgoutte

Vente de tartes flambées

Cour de l’ancienne école maternelle Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le Twirling Bâton Maisonsgoutte organise une vente de tartes flambées à emporter uniquement.

Réservation conseillée par SMS avant le 3 mai.

Paiement par CB possible. .

Cour de l’ancienne école maternelle Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 49 85 50

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English :

L’événement Vente de tartes flambées Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé