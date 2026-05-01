Vente de tartes flambées Maisonsgoutte
Vente de tartes flambées Maisonsgoutte jeudi 7 mai 2026.
Maisonsgoutte
Vente de tartes flambées
Cour de l’ancienne école maternelle Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Le Twirling Bâton Maisonsgoutte organise une vente de tartes flambées à emporter uniquement.
Réservation conseillée par SMS avant le 3 mai.
Paiement par CB possible. .
Cour de l’ancienne école maternelle Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 49 85 50
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English :
L’événement Vente de tartes flambées Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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