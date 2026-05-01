Fête montagnarde de la Honel Maisonsgoutte
Fête montagnarde de la Honel Maisonsgoutte lundi 25 mai 2026.
Maisonsgoutte
Fête montagnarde de la Honel
Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Fête montagnarde sous chapiteau. Piste de danse en plein air animée par l’orchestre Duo-HITMIX.
Menu honel côtelette, accompagnement, salade, dessert, café.
Accès conseillé par Lalaye. .
Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 93 39 14
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English :
L’événement Fête montagnarde de la Honel Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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