Maisonsgoutte

Fête montagnarde de la Honel

Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Fête montagnarde sous chapiteau. Piste de danse en plein air animée par l’orchestre Duo-HITMIX.

Menu honel côtelette, accompagnement, salade, dessert, café.

Accès conseillé par Lalaye. .

Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 93 39 14

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English :

L’événement Fête montagnarde de la Honel Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé