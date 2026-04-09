Krembel tournoi de football Maisonsgoutte
Krembel tournoi de football Maisonsgoutte samedi 20 juin 2026.
Maisonsgoutte
Krembel tournoi de football
Grand rue Maisonsgoutte Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Licenciés et non licenciés se retrouvent pour un tournoi convivial, réservation vivement conseillée car places limitées !
Soirée musicale le samedi soir et feu d’artifice à 22h31. Petite restauration samedi soir, dimanche midi et soir .
Grand rue Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 81 91 97
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English :
L’événement Krembel tournoi de football Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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