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Krembel tournoi de football Maisonsgoutte

Krembel tournoi de football Maisonsgoutte samedi 20 juin 2026.

Adresse : Grand rue

Ville : 67220 Maisonsgoutte

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Maisonsgoutte

Krembel tournoi de football

Grand rue Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Licenciés et non licenciés se retrouvent pour un tournoi convivial, réservation vivement conseillée car places limitées !

Soirée musicale le samedi soir et feu d’artifice à 22h31. Petite restauration samedi soir, dimanche midi et soir   .

Grand rue Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 81 91 97 

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English :

L’événement Krembel tournoi de football Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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