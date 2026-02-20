Goûter musical Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
Goûter musical Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris vendredi 6 mars 2026.
Venez découvrir nouveautés et coups de coeur des bibliothécaires !
Pour patienter jusqu’au printemps, un goûter musical réconfortant.
Le vendredi 06 mars 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun
