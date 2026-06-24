Goûter pour les 6-11 ans Maison Bertrone Aulon
Goûter pour les 6-11 ans Maison Bertrone Aulon mardi 27 octobre 2026.
Aulon
Goûter pour les 6-11 ans
Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:30:00
fin : 2026-10-27 17:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Invitée en résidence, Inès Fontaine développe un projet appuyé sur les photographies du Fonds Alix. Conservé à Bagnères-de-Bigorre, il rassemble près d’un million d’images réalisées dans les Hautes-Pyrénées depuis la fin du XIXe siècle. À partir de certains clichés, elle imagine une série de trois dîners et un goûter où les images seront
partagées pendant le repas — une manière conviviale de faire vivre la mémoire du territoire.
Sur inscription au 07 68 45 99 13
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Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 45 99 13
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English :
As an artist-in-residence, Inés Fontaine is developing a project based on photographs from the Alix Collection. Housed in Bagnères-de-Bigorre, the collection brings together nearly one million images taken in the Hautes-Pyrénées since the late 19th century. Based on selected photographs, she has conceived a series of three dinners and an afternoon tea where the images will be
shared during the meal—a convivial way to bring the region’s history to life.
Registration required at 07 68 45 99 13
L’événement Goûter pour les 6-11 ans Aulon a été mis à jour le 2026-06-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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