Goûter Quizz Franglais Magn’Accueil Magnac-Laval

Magnac-Laval

Goûter Quizz Franglais

Magn’Accueil 9 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez tester vos connaissances des mondes francophone et anglophone en équipes mixtes. Suivi d’un goûter ! Come and test your knowledge of the French and English-speaking worlds. Multi-national teams. Tea, coffee and cake will be served ! .

Magn’Accueil 9 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Goûter Quizz Franglais

L’événement Goûter Quizz Franglais Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin