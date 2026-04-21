Goûter Quizz Franglais Magn’Accueil Magnac-Laval
Goûter Quizz Franglais Magn’Accueil Magnac-Laval samedi 9 mai 2026.
Magnac-Laval
Goûter Quizz Franglais
Magn’Accueil 9 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez tester vos connaissances des mondes francophone et anglophone en équipes mixtes. Suivi d’un goûter ! Come and test your knowledge of the French and English-speaking worlds. Multi-national teams. Tea, coffee and cake will be served ! .
Magn’Accueil 9 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Goûter Quizz Franglais
L’événement Goûter Quizz Franglais Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin
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