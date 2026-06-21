Goûter solidaire Quais Pauillac

Pauillac

Goûter solidaire

Quais Escale des Moussaillons Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Femmes Médocaines Unies organise un goûter solidaire à l’aire de jeux l’Escale des Moussaillons.

L’occasion de passer un moment chaleureux et convivial et de faire une bonne action.

Une collecte solidaire de produits pour femmes et bébés sera organisée à cette occasion.

Ouvert à tous. .

Quais Escale des Moussaillons Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 40 74 65 femmesmedocaines@gmail.com

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English : Goûter solidaire

L’événement Goûter solidaire Pauillac a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Médoc-Vignoble